Первая белорусско-американская конференция по онкоурологии и онкогинекологии пройдет в апреле 2017 в Минске

Новости Беларуси. Пансионат для пациентов и их родственников будет построен в РНПЦ онкологии в Боровлянах. Это хорошая и удобная альтернатива больничной палате. Так, за небольшую плату здесь можно будет полностью

пройти амбулаторное обследование, что значительно дешевле, чем стационарное лечение. Впрочем, ежегодно в центр приезжают пациенты из 25 стран.

Строительство пансионата позволит значительно расширить возможности центра в области медицинского туризма, тем самым привлекая больше зарубежных пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Красный, заместитель директора по научной работе ГУ «РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова»:

Было бы очень неплохо, чтобы прибывающие пациенты, их родственники могли минимально находиться на дорогостоящей стационарной койке. Кроме того, им может быть обеспечено индивидуальное питание. На сегодняшний день недостаточно на высочайшем уровне проводить диагностику и лечение, пациенты уже требуют соответствующего комфорта нахождения.

Проблема онкологических заболеваний по-прежнему для нас актуальна –

ежегодно в Беларуси на учет становятся около 50 тысяч новых пациентов.

Связано это не только с негативными, но и положительными моментами: увеличением продолжительности жизни и ранней диагностикой. В рейтинге самых подверженных риску – пожилые люди.

Однако как свидетельствует статистика, большинство онкозаболеваний успешно лечится.

Этому способствует современное оборудование и внедрение новейших методик лечения. Успехов удается добиваться и благодаря обмену опытом с зарубежными специалистами. Так, в апреле 2017 в Минске белорусские и американские онкологи проведут первую совместную конференцию по онкоурологии и онкогинекологии. Ученые и врачи-практики намерены договориться о сотрудничестве и взаимных исследованиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.