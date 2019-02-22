«Перспективы будут очень хорошие». Союзы журналистов Беларуси и России подписали соглашение о сотрудничестве

Новости Беларуси. Союзы журналистов Беларуси и России подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Союзы журналистов Беларуси и России подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Документ предусматривает обмен информационными материалами и реализацию совместных проектов. Стороны будут делиться опытом в подготовке специалистов.
Анатолий Лемешёнок, председатель Белорусского союза журналистов:
Те мероприятия, которые будут проводиться на территории всей большой России, отныне ни одно из них не будет проходить без нашего участия.
Мы много лет дружим с российским союзом журналистов, общаемся, проводим какие-то мероприятия, бываем у друг друга на съездах. Надо работать в одном ключе: и в рамках Союзного государства, и вообще в отношениях наших двух стран.
Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России:
Перспективы будут очень хорошие: и у Союза журналистов России, и Союза журналистов Беларуси, потому что много интересных дел у нас может быть впереди. У нас в соглашении даже есть пункт о том, что мы будем взаимно оказывать помощь в работе на международной арене.