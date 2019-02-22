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«Перспективы будут очень хорошие». Союзы журналистов Беларуси и России подписали соглашение о сотрудничестве

22 февраля 2019 07:28
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Новости Беларуси. Союзы журналистов Беларуси и России подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Перспективы будут очень хорошие». Союзы журналистов Беларуси и России подписали соглашение о сотрудничестве-1

«Перспективы будут очень хорошие». Союзы журналистов Беларуси и России подписали соглашение о сотрудничестве-3

Документ предусматривает обмен информационными материалами и реализацию совместных проектов. Стороны будут делиться опытом в подготовке специалистов. 

«Перспективы будут очень хорошие». Союзы журналистов Беларуси и России подписали соглашение о сотрудничестве-6

Анатолий Лемешёнок, председатель Белорусского союза журналистов:
Те мероприятия, которые будут проводиться на территории всей большой России, отныне ни одно из них не будет проходить без нашего участия.

Мы много лет дружим с российским союзом журналистов, общаемся, проводим какие-то мероприятия, бываем у друг друга на съездах. Надо работать в одном ключе: и в рамках Союзного государства, и вообще в отношениях наших двух стран.

«Перспективы будут очень хорошие». Союзы журналистов Беларуси и России подписали соглашение о сотрудничестве-9

Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России:
Перспективы будут очень хорошие: и у Союза журналистов России, и Союза журналистов Беларуси, потому что много интересных дел у нас может быть впереди. У нас в соглашении даже есть пункт о том, что мы будем взаимно оказывать помощь в работе на международной арене.

«Перспективы будут очень хорошие». Союзы журналистов Беларуси и России подписали соглашение о сотрудничестве-12

# Журналистика # общество # Владимир Соловьёв # Анатолий Лемешенок # Фотофакт

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