«Перспективы будут очень хорошие». Союзы журналистов Беларуси и России подписали соглашение о сотрудничестве

Новости Беларуси. Союзы журналистов Беларуси и России подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Лемешёнок, председатель Белорусского союза журналистов:

Те мероприятия, которые будут проводиться на территории всей большой России, отныне ни одно из них не будет проходить без нашего участия.

Мы много лет дружим с российским союзом журналистов, общаемся, проводим какие-то мероприятия, бываем у друг друга на съездах. Надо работать в одном ключе: и в рамках Союзного государства, и вообще в отношениях наших двух стран.