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Ко Дню защитника Отечества. Торжественное собрание и концерт состоятся во Дворце Республики 22 февраля

22 февраля 2019 06:29
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Новости Беларуси. Праздник мужества и долга. 22 февраля во Дворце Республики пройдет торжественное собрание и концерт, посвященные Дню защитника Отечества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это уже традиционное мероприятие соберет представителей практически всех родов войск.

В торжественной обстановке прозвучат поздравления и слова благодарности тем, кто посвятил жизнь воинской профессии. А в завершении вечера на главной сцене страны прозвучат всеми любимые песни в исполнении белорусских звезд эстрады и военных коллективов.

Ко Дню защитника Отечества. Торжественное собрание и концерт состоятся во Дворце Республики 22 февраля-1

# Праздничные даты # общество # Фотофакт

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