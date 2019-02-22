Ко Дню защитника Отечества. Торжественное собрание и концерт состоятся во Дворце Республики 22 февраля

Новости Беларуси. Праздник мужества и долга. 22 февраля во Дворце Республики пройдет торжественное собрание и концерт, посвященные Дню защитника Отечества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это уже традиционное мероприятие соберет представителей практически всех родов войск.

В торжественной обстановке прозвучат поздравления и слова благодарности тем, кто посвятил жизнь воинской профессии. А в завершении вечера на главной сцене страны прозвучат всеми любимые песни в исполнении белорусских звезд эстрады и военных коллективов.