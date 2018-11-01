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«Под опеку каждого ребенка». Международный опыт в защите детей от насилия в интернете изучают в Минске

01 ноября 2018 13:27
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Новости Беларуси. Международный опыт в вопросе защиты детей от насилия в интернете изучают в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В дискуссии участвуют представители органов госуправления, IT-индустрии, дипломаты и зарубежные эксперты.

«Под опеку каждого ребенка». Международный опыт в защите детей от насилия в интернете изучают в Минске-1

«Под опеку каждого ребенка». Международный опыт в защите детей от насилия в интернете изучают в Минске-3

Все они едины во мнении: сегодня необходимы дополнительные шаги в обеспечении информационной безопасности среди несовершеннолетних. Не лишний здесь и международный опыт в борьбе с преступлениями в интернете.

«Под опеку каждого ребенка». Международный опыт в защите детей от насилия в интернете изучают в Минске-6

Валерий Мицкевич, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Мы поступательно, постепенно совершенствуем законодательство в области защиты детей. Скажем так, государство с самого начала берет под опеку каждого ребенка и ведет его по жизни. Естественно, родители это делают, но государство всегда присутствует зримо или незримо.

«Под опеку каждого ребенка». Международный опыт в защите детей от насилия в интернете изучают в Минске-9

Марта Сантуш Паиш, специальный представитель генерального секретаря ООН по вопросу о насилии в отношении детей:
Интернет помогает детям социализироваться, но есть и риски. Очень серьезный из этих рисков – доступ к информации, которая запрещена подросткам, а также возможность через интернет развращать детей.

Необходимо информировать и детей, и общество в целом – строить необходимые механизмы, для того, чтобы подростки от этих рисков были защищены.

«Под опеку каждого ребенка». Международный опыт в защите детей от насилия в интернете изучают в Минске-12

С правовой точки зрения защита детей от насилия в интернете – малоизученная область во многих странах. В то время как доступ в интернет имеет практически каждый третий ребенок.

 

# Интернет # общество # Валерий Мицкевич # Марта Сантуш Паиш # Фотофакт

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