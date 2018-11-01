«Под опеку каждого ребенка». Международный опыт в защите детей от насилия в интернете изучают в Минске

Новости Беларуси. Международный опыт в вопросе защиты детей от насилия в интернете изучают в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В дискуссии участвуют представители органов госуправления, IT-индустрии, дипломаты и зарубежные эксперты.

Все они едины во мнении: сегодня необходимы дополнительные шаги в обеспечении информационной безопасности среди несовершеннолетних. Не лишний здесь и международный опыт в борьбе с преступлениями в интернете.

Валерий Мицкевич, заместитель главы Администрации Президента Беларуси: Мы поступательно, постепенно совершенствуем законодательство в области защиты детей. Скажем так, государство с самого начала берет под опеку каждого ребенка и ведет его по жизни. Естественно, родители это делают, но государство всегда присутствует зримо или незримо.

Марта Сантуш Паиш, специальный представитель генерального секретаря ООН по вопросу о насилии в отношении детей:

Интернет помогает детям социализироваться, но есть и риски. Очень серьезный из этих рисков – доступ к информации, которая запрещена подросткам, а также возможность через интернет развращать детей.

Необходимо информировать и детей, и общество в целом – строить необходимые механизмы, для того, чтобы подростки от этих рисков были защищены.