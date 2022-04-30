«Першы ровар». Как в Минке прошли соревнования для самых маленьких велосипедистов?

Новости Беларуси. Впервые в Беларуси открылись соревнования для самых маленьких велосипедистов. 30 апреля на старт в Минске вышли дети и подростки от 3 до 16 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Команды формируют в школах и детских садах. Районный турнир состязания «Першы ровар» развернулся в парке 60-летия Октября. Дети показывали, на что способны на беговелах, а подростки – на BMX и горных велосипедах. К здоровому образу жизни юные минчане приобщили и своих родителей. Многие пришли поболеть за своих юных спортсменов целыми семьями.

– Никита у нас давно занимается. Как тебе, нравится?

– Да.

– Будешь еще участвовать?

– Да.

– Что тебе больше всего понравилось?

– Мне понравилось участвовать в гонке.

Участвовал старший сын. Тут «Велорайдер», такая группа по детским велосипедам и беговелам, устраивали соревнования. И он участвовал в категории 6+.

Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района Минска:

Сегодня действительно во Фрунзенском районе проходит праздник велосипедного спорта. И самое интересное, что здесь нет спортсменов среди участников. Здесь все любители. Для того чтобы все были в равных условиях.