«Першы ровар». Как в Минке прошли соревнования для самых маленьких велосипедистов?

Новости Беларуси. Впервые в Беларуси открылись соревнования для самых маленьких велосипедистов. 30 апреля на старт в Минске вышли дети и подростки от 3 до 16 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Впервые в Беларуси открылись соревнования для самых маленьких велосипедистов. 30 апреля на старт в Минске вышли дети и подростки от 3 до 16 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Команды формируют в школах и детских садах. Районный турнир состязания «Першы ровар» развернулся в парке 60-летия Октября. Дети показывали, на что способны на беговелах, а подростки – на BMX и горных велосипедах. К здоровому образу жизни юные минчане приобщили и своих родителей. Многие пришли поболеть за своих юных спортсменов целыми семьями.
– Никита у нас давно занимается. Как тебе, нравится?
– Да.
– Будешь еще участвовать?
– Да.
– Что тебе больше всего понравилось?
– Мне понравилось участвовать в гонке.
Участвовал старший сын. Тут «Велорайдер», такая группа по детским велосипедам и беговелам, устраивали соревнования. И он участвовал в категории 6+.
Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района Минска:
Сегодня действительно во Фрунзенском районе проходит праздник велосипедного спорта. И самое интересное, что здесь нет спортсменов среди участников. Здесь все любители. Для того чтобы все были в равных условиях.
Аналогичные заезды планируют устраивать каждую неделю в остальных районах Минска. После лучшие юные спортсмены выступят на финальном турнире. Ожидается, что эта инициатива только в Минске объединит не меньше 4 тысяч ребят.