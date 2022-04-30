​Детская железная дорога открыла летний сезон перевозок. В чём её уникальность и как будут курсировать поезда?

Новости Беларуси. Детская железная дорога открыла свой новый 67-й сезон. Первый поезд с пассажирами отправился в 11 утра – традиционно с перрона станции Заслоново, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С приходом весны и на протяжении лета малая белорусская – одно из самых популярных мест для семейного отдыха. Уникальность этой железной дороги в том, что обслуживают ее дети, учащиеся школ 5-7 классов. И начало сезона – это событие для каждого. Перед стартом юные железнодорожники провели торжественную линейку.

Марина Пухтеева:

Это замечательный праздник. Мой сын здесь учится четвертый год, он очень рад, всегда с удовольствием идет. Замечательный коллектив, замечательные руководители. Очень рада и всегда присутствую на открытии и на закрытии железной дороги. И солнце сегодня светит. И вообще очень-очень интересный праздник.

Для многих это не просто развлечение, а профессиональный выбор. Летние перевозки, пожалуй, самый важный этап в подготовке юных железнодорожников. Ведь на протяжении семи месяцев ребята проходят теоретический курс.

Изучают устройство локомотивов, организацию движения поездов, сигнализации и связи. За сезон мальчишки и девчонки могут попробовать себя в разных направлениях – от машиниста до дежурного по станции.

Валерий Савич, начальник Детской железной дороги им. К. С. Заслонова:

Детская железная дорога открывает 67-й свой сезон. Юные железнодорожники начинают свою поездную практику. Ну а планы, как всегда, – вырастить достойное поколение будущих юных железнодорожников, которые займут достойное место среди работников большой железной дороги.

Михаил Пухтеев, юный железнодорожник:

Я на детской железной дороге уже четыре года. Это уже для меня как мой второй дом. Здесь очень интересно. И тоже, как все железнодорожники, жду открытия, потому что это праздник.