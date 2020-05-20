Как делится имущество при разводе и когда расторжение брака невозможно

Не всегда в жизни бывает, как в сказке. Чувства угасают, романтика проходит – дело близится к разводу. Разрешить семейный конфликт между супругами поможет суд, но есть возможность не доводить дело до крайности и разойтись полюбовно.
Не всегда в жизни бывает, как в сказке. Чувства угасают, романтика проходит – дело близится к разводу. Разрешить семейный конфликт между супругами поможет суд, но есть возможность не доводить дело до крайности и разойтись полюбовно.
Александр Костюкевич, юрист:
Должно быть обоюдное согласие супругов на расторжение брака, отсутствие несовершеннолетних детей и отсутствие спора о разделе совместно нажитого имущества. Соответственно, брак будет расторгнут в указанный сторонами срок, но не ранее, чем через один месяц и не позднее, чем через два месяца с момента обращения.
Бракоразводный процесс – дело хлопотное. Потратишь и нервы, и деньги. Размер госпошлины за первое расторжение брака – четыре базовых величины, за второе и последующие – восемь. Денежная сумма по решению судьи распределяется между сторонами, в зависимости от того, кто виноват и с кем останутся дети.
Александр Костюкевич:
По общему правилу, исковое заявление направляется по месту нахождения ответчика, но в некоторых случаях допустимы отклонения. Если супруг имеет на воспитании несовершеннолетних детей, а также если по состоянию здоровья трудно добраться до места нахождения ответчика, то иск может быть предъявлен по месту нахождения истца.
А если и вовсе неизвестно, где находится супруг или он за пределами РБ, то исковое заявление подается по месту нахождения имущества, которое собираются делить. Но бывают ситуации, когда расторжение брака, в принципе, невозможно.
Александр Костюкевич:
Это когда супруга беременная. Если супруг оказывает родительскую заботу о ребенке, то достижением возраста трех лет.
Соглашение о детях – еще один важный документ в семейном законодательстве. Регулярность встреч, алименты, порядок выезда за границу – заключать его необходимо в письменном виде и обязательно заверить у нотариуса. В противном случае решением вопроса займется суд.
Развод – полдела, особая процедура – раздел имущества. Без лишних эмоций нужно как-то поделить нажитое.
Александр Костюкевич:
Независимо от того, кто его приобретал, на чье имя оформлено – является общей собственностью супругов и доли подразумеваются в случае развода равными.
Какое имущество не является совместно нажитым?
Александр Костюкевич:
Если имущество было приобретено до вступления в брак. Также имущество, которое было получено в дар либо по наследству в период совместной жизни, а также если имущество было приобретено на личные средства супругов.
Говорят, браки заключаются на небесах, может быть, так оно и есть. Только вот раздел имущества, как показывает практика, происходит на земле и без всякой романтики. Обращаться в суд по такой категории дел – дорогое удовольствие. Во-первых, расходы на адвокатов, во-вторых, госпошлина в размере пяти процентов от суммы делимого имущества.