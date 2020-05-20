Как делится имущество при разводе и когда расторжение брака невозможно

Не всегда в жизни бывает, как в сказке. Чувства угасают, романтика проходит – дело близится к разводу. Разрешить семейный конфликт между супругами поможет суд, но есть возможность не доводить дело до крайности и разойтись полюбовно.

Александр Костюкевич, юрист:

Должно быть обоюдное согласие супругов на расторжение брака, отсутствие несовершеннолетних детей и отсутствие спора о разделе совместно нажитого имущества. Соответственно, брак будет расторгнут в указанный сторонами срок, но не ранее, чем через один месяц и не позднее, чем через два месяца с момента обращения.

Бракоразводный процесс – дело хлопотное. Потратишь и нервы, и деньги. Размер госпошлины за первое расторжение брака – четыре базовых величины, за второе и последующие – восемь. Денежная сумма по решению судьи распределяется между сторонами, в зависимости от того, кто виноват и с кем останутся дети. Александр Костюкевич:

По общему правилу, исковое заявление направляется по месту нахождения ответчика, но в некоторых случаях допустимы отклонения. Если супруг имеет на воспитании несовершеннолетних детей, а также если по состоянию здоровья трудно добраться до места нахождения ответчика, то иск может быть предъявлен по месту нахождения истца.

А если и вовсе неизвестно, где находится супруг или он за пределами РБ, то исковое заявление подается по месту нахождения имущества, которое собираются делить. Но бывают ситуации, когда расторжение брака, в принципе, невозможно. Александр Костюкевич:

Это когда супруга беременная. Если супруг оказывает родительскую заботу о ребенке, то достижением возраста трех лет.

Соглашение о детях – еще один важный документ в семейном законодательстве. Регулярность встреч, алименты, порядок выезда за границу – заключать его необходимо в письменном виде и обязательно заверить у нотариуса. В противном случае решением вопроса займется суд.

Развод – полдела, особая процедура – раздел имущества. Без лишних эмоций нужно как-то поделить нажитое. Александр Костюкевич:

Независимо от того, кто его приобретал, на чье имя оформлено – является общей собственностью супругов и доли подразумеваются в случае развода равными.

Какое имущество не является совместно нажитым? Александр Костюкевич:

Если имущество было приобретено до вступления в брак. Также имущество, которое было получено в дар либо по наследству в период совместной жизни, а также если имущество было приобретено на личные средства супругов.