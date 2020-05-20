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Сколько можно выпить вина для успокоения, чтобы не навредить организму? Советы психолога

20 мая 2020 09:06
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Бокал вина, например, во время ужина: вредно это или нет – спросили в программе «Большой город» психолога.

Гульнара Гришаева, психолог УЗ «Городской клинический психиатрический диспансер» г. Минска:
Если это ежедневно, то это неполезно.

Сколько можно выпить вина для успокоения, чтобы не навредить организму? Советы психолога-1

Илона Волынец:
Сколько бокалов вина психологи разрешают в неделю, в месяц? Для самоуспокоения, чтобы нервы не шалили.

Гульнара Гришаева:
Тут я Вам точной цифры не скажу. Это, все-таки, лучше обратиться к наркологам, а не к психологам. Но если бокальчик вина – это не цель, то тогда да, можно выпить бокал вина. Но если бокал вина становится целью, а не общение, которое окружает бокал вина, то тогда, наверное, это не очень хорошо. И стоит задуматься о том, что прячется за этой зависимостью.

# Консультация психолога # общество # Гульнара Гришаева # Илона Волынец

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