Сколько можно выпить вина для успокоения, чтобы не навредить организму? Советы психолога

Бокал вина, например, во время ужина: вредно это или нет – спросили в программе «Большой город» психолога.
Гульнара Гришаева, психолог УЗ «Городской клинический психиатрический диспансер» г. Минска:
Если это ежедневно, то это неполезно.
Бокал вина, например, во время ужина: вредно это или нет – спросили в программе «Большой город» психолога.
Гульнара Гришаева, психолог УЗ «Городской клинический психиатрический диспансер» г. Минска:
Если это ежедневно, то это неполезно.
Илона Волынец:
Сколько бокалов вина психологи разрешают в неделю, в месяц? Для самоуспокоения, чтобы нервы не шалили.
Гульнара Гришаева:
Тут я Вам точной цифры не скажу. Это, все-таки, лучше обратиться к наркологам, а не к психологам. Но если бокальчик вина – это не цель, то тогда да, можно выпить бокал вина. Но если бокал вина становится целью, а не общение, которое окружает бокал вина, то тогда, наверное, это не очень хорошо. И стоит задуматься о том, что прячется за этой зависимостью.