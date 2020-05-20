Сколько можно выпить вина для успокоения, чтобы не навредить организму? Советы психолога

Илона Волынец:

Сколько бокалов вина психологи разрешают в неделю, в месяц? Для самоуспокоения, чтобы нервы не шалили.

Гульнара Гришаева:

Тут я Вам точной цифры не скажу. Это, все-таки, лучше обратиться к наркологам, а не к психологам. Но если бокальчик вина – это не цель, то тогда да, можно выпить бокал вина. Но если бокал вина становится целью, а не общение, которое окружает бокал вина, то тогда, наверное, это не очень хорошо. И стоит задуматься о том, что прячется за этой зависимостью.