Переплата за лифт – более Br300 млн: возбуждено очередное уголовное дело по факту завышенных цен в «жировках»

Новости Беларуси. Комитет госконтроля продолжает проверки по фактам завышения тарифов на «коммуналку». Как заявили в КГК, они носят системный характер. Это показала ревизия январских «жировок». Напомним, уже возбуждён ряд уголовных дел. Сегодня озвучены новые подробности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Борисовским межрайонным отделом финансовых расследований возбуждено уголовное дело в отношении начальника расчетно-справочного управления одного из предприятий системы жилищно-коммунального хозяйства Минской области. Нарушение выразилось в необоснованном завышении тарифов на техническое обслуживание лифта, которые предъявляли в последствие гражданам города Борисова. Причиненный гражданам ущерб составил сумму более 300 миллионов белорусских рублей. Данное должностное лицо задержано. Кроме того, по фактам хищений и различного рода злоупотреблений задержаны должностные лица предприятий системы жилищно-коммунального хозяйства Брестской, Гродненской и Минской областей.