Комитет госконтроля продолжает проверки по фактам завышения тарифов: уже возбуждён ряд уголовных дел

Новости Беларуси. И вновь вернёмся к теме жилищно-коммунального хозяйства. Комитет госконтроля продолжает проверки по фактам завышения тарифов. Они носят системный характер, заявили сегодня в КГК. Это показала ревизия январских «жировок».

Напомню, уже возбуждён ряд уголовных дел. 18 марта озвучены новые подробности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Так, Борисовским межрайонным отделом финансовых расследований возбуждено уголовное дело в отношении начальника расчетно-справочного управления одного из предприятий системы жилищно-коммунального хозяйства Минской области. Нарушение выразилось в необоснованном завышении тарифов на техническое обслуживание лифта, предъявляемом в последующем гражданами города Борисова. Причиненным ущерб гражданам составил сумму более 300 миллионов белорусских рублей. Данное должностное лицо задержано. Кроме того, по фактам хищений и различного рода злоупотреблений задержаны должностные лица предприятий системы ЖКХ Брестской, Гродненской и Минской областей.