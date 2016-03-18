Повышать пенсионный возраст или нет? – мнение чиновников, работодателей и населения

Новости Беларуси. И вновь к одной из самых обсуждаемых тем последнего времени – повышению пенсионного возраста. Когда и как он будет изменен? Этот вопрос пока остается открытым. Изменение возрастной планки в перспективе не приведет к росту напряженности на рынке труда. Об этом сегодня заявили в министерстве труда и социальной защиты. Ставку сделают на создание новых рабочих мест. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ продолжит.

Более 100 новых рабочих мест и это до конца нынешнего года. Первый пусковой комплекс этого могилевского предприятия работать начнет совсем скоро. Пока — время подготовки и набора квалифицированных сотрудников. А тем временем на предприятии делятся уже и планами. Более половины производимого технического углерода планируют поставлять на экспорт.

Михаил Караваев, генеральный директор предприятия по производству технического углерода:

К концу строительства и выходу на полную мощность будет создано более 400 рабочих мест. Для нашего предприятия самое главное – не возраст сотрудника, а его квалификация и стремление к работе.

В перспективе по всей республике создать планируют 50 тысяч рабочих мест. Такая задача стоит сегодня перед всеми регионами страны. Такие перспективы для трудоустройства учитывали и при рассмотрении темы повышения пенсионного возраста, – отмечают в профильном ведомстве.

Андрей Лобович, первый заместитель Министра труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Просчитывали риски и для рынка труда. В первый год порядка 67% женщин и 53% мужчин остаются работать и не уходят на пенсию.

Трудиться у нас сегодня продолжает примерно каждый четвертый из пенсионеров. Вот только в будущем перспективы не настолько оптимистичные. С рынка труда вот-вот уйдет поколение 50-х. Тогда в стране был настоящий «бэби-бум». А вот на смену им придут рожденные в 90-х. Правда, тогда наоборот наблюдался демографический спад.

Андрей Лобович, первый заместитель Министра труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Если не повышать возраст выхода на пенсию, то население в трудоспособном возрасте в 2030-му году может сократиться более чем на 500 тысяч человек. Соответственно, увеличится население, которое выше трудоспособного возраста.

Впрочем, это далеко не все весомые аргументы «за» выбранную стратегию повышения пенсионного возраста.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Из чего сегодня состоит размер пенсий? Возьмем обыкновенную дробь. В числителе – фонд заработной платы и страховой тариф, в знаменателе –численность пенсионеров. Чтобы результат получился лучше, нужно либо увеличить числитель, то есть фонд заработной платы и страховой тариф, либо уменьшить знаменатель, то есть численность пенсионеров. Тогда можно будет увидеть размер пенсии. Здесь арифметика достаточно проста.

Впрочем, не забывать нужно и то, что продолжительность жизни возрастает. Взять, к примеру, цифры. В данном случае сравниваем с 2005-м годом. У мужчин она увеличилась на 5 лет. У женщин и того больше –более чем на 10 лет. Неудивительно, что нагрузка на пенсионную систему из-за такой (бесспорно, положительной) тенденции возрастает.

Минчане:

Реформа действительно нужна. Что мы сейчас видим? Достаточно много пенсионеров работают.

Чем больше будет работающих, тем больше пополнится государственная казна.

Родные есть, которые на пенсии работают. Вот уже 60 лет, и работают – нормально. Они говорят, что дома сидеть не могут. Поэтому им это только в плюс.