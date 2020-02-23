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«Можа, лічбы сапраўды працуюць, а?» Рок-группа Rе1ікt убедилась в магии цифр

23 февраля 2020 19:45
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Новости Беларуси. Вера в магию чисел распространена среди белорусских артистов. Александр Солодуха частенько для своих концертов выбирает красивые даты, сообщили в программе «Неделя». 

«Можа, лічбы сапраўды працуюць, а?» Рок-группа Rе1ікt убедилась в магии цифр-1

Ребята из белорусской рок-группы Rе1ікt в магические знаки не верят, но, кажется, цифры наоборот готовы их сопровождать.

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«Можа, лічбы сапраўды працуюць, а?» Рок-группа Rе1ікt убедилась в магии цифр-4

Группа существует уже более 20 лет, но в новом составе – 10. И именно на стыке формирования обновленного коллектива в названии появилась единица.

«Можа, лічбы сапраўды працуюць, а?» Рок-группа Rе1ікt убедилась в магии цифр-7

Александр Демиденко, барабанщик рок-группы Rе1ікt:
Праз гэта мы мелі пэўныя цяжкасціале таксама мелі бенефіты, то бок нешта добрае таксама. Па-першае, мы былі і працягваем заставацца адзіным такім гуртам Re1iкt, якога не было. Вось мы першыя.

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Сапраўды, 6, 12, 16 – там, дзе прысутнічае лічба 6, неяк гэта было па жыццю. 17 красавіка ў нас адбудзецца наш акустычны канцэрт. Калі ад 7 адняць 1, зноў атрымаецца 6. Бачыце, блін, можа лічбы сапраўды працуюць, а?

«Можа, лічбы сапраўды працуюць, а?» Рок-группа Rе1ікt убедилась в магии цифр-10

# Белорусская музыка # общество # Александр Солодуха # Фотофакт

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