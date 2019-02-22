Перекрёсток улиц Богдановича и Янки Купалы частично закрыли на ремонт

Новости Беларуси. Самое время продумать маршрут. Перекрёсток улиц Богдановича и Янки Купалы частично закрывают на ремонт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Движение здесь ограничили уже 22 февраля. После реконструкции улица Богдановича станет шире – от Суворовского училища до моста через Свислочь добавят еще одну полосу.

Во время ремонта повернуть на Богдановича не получится с улиц Сторожовской и Янки Купалы. Движение общественного транспорта также изменится, а вместо троллейбусов пустят дополнительные автобусы.