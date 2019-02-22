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Перекрёсток улиц Богдановича и Янки Купалы частично закрыли на ремонт

22 февраля 2019 20:56
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Новости Беларуси. Самое время продумать маршрут. Перекрёсток улиц Богдановича и Янки Купалы частично закрывают на ремонт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Перекрёсток улиц Богдановича и Янки Купалы частично закрыли на ремонт-1

Движение здесь ограничили уже 22 февраля. После реконструкции улица Богдановича станет шире – от Суворовского училища до моста через Свислочь добавят еще одну полосу.

Перекрёсток улиц Богдановича и Янки Купалы частично закрыли на ремонт-4

Во время ремонта повернуть на Богдановича не получится с улиц Сторожовской и Янки Купалы. Движение общественного транспорта также изменится, а вместо троллейбусов пустят дополнительные автобусы.

Перекрёсток улиц Богдановича и Янки Купалы частично закрыли на ремонт-7

Александр Ярошик, директор ГП «Гордострой»:
В рамках реконструкции на самой улице будут заменены все сети ливневой канализации, которые исключат подтопления и скопления вод на данном участке улицы.

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Перекрёсток улиц Богдановича и Янки Купалы частично закрыли на ремонт-10

# Улицы Минска # общество # Александр Ярошик # Фотофакт

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