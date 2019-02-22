Ко II Европейским играм в Минске заменят асфальтобетонное покрытие

Новости Беларуси. Планы на ремонт специалисты озвучили по результатам мониторинга маршрутов, где состоятся основные мероприятия и проедут спортивные делегации, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Планы на ремонт специалисты озвучили по результатам мониторинга маршрутов, где состоятся основные мероприятия и проедут спортивные делегации, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Полностью асфальтовое покрытие заменят на проспектах Победителей и Независимости, улицах Притыцкого, Маяковского, Аранской, Янки Купалы и на Городском Валу. Всего более 19 объектов, на которых задействуют 17 бригад.
К середине февраля рабочие уже отремонтировали около 10 тысяч квадратных метров. Еще на 11,5 гектарах дорог заменят дождеприемные решетки (по ним во время Игр проедут велосипедисты). Основной упор сделают на участок вблизи стадиона «Динамо».