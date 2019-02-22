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Ко II Европейским играм в Минске заменят асфальтобетонное покрытие

22 февраля 2019 20:51
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Новости Беларуси. Планы на ремонт специалисты озвучили по результатам мониторинга маршрутов, где состоятся основные мероприятия и проедут спортивные делегации, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ко II Европейским играм в Минске заменят асфальтобетонное покрытие-1

Полностью асфальтовое покрытие заменят на проспектах Победителей и Независимости, улицах Притыцкого, Маяковского, Аранской, Янки Купалы и на Городском Валу. Всего более 19 объектов, на которых задействуют 17 бригад.

Ко II Европейским играм в Минске заменят асфальтобетонное покрытие-4

К середине февраля рабочие уже отремонтировали около 10 тысяч квадратных метров. Еще на 11,5 гектарах дорог заменят дождеприемные решетки (по ним во время Игр проедут велосипедисты). Основной упор сделают на участок вблизи стадиона «Динамо».

Ко II Европейским играм в Минске заменят асфальтобетонное покрытие-7

Ко II Европейским играм в Минске заменят асфальтобетонное покрытие-9

# Автодороги Беларуси # общество # Фотофакт

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