Ко II Европейским играм в Минске заменят асфальтобетонное покрытие

Новости Беларуси. Планы на ремонт специалисты озвучили по результатам мониторинга маршрутов, где состоятся основные мероприятия и проедут спортивные делегации, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Полностью асфальтовое покрытие заменят на проспектах Победителей и Независимости, улицах Притыцкого, Маяковского, Аранской, Янки Купалы и на Городском Валу. Всего более 19 объектов, на которых задействуют 17 бригад.