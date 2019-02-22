Андрей Равков: «Защитники не только люди в погонах, защитником может быть и врач, и инженер»

Новости Беларуси. Праздник доблести, отваги и мужества. В Минске 22 февраля прошло торжественное собрание, посвященное Дню защитников Отечества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворце Республики собралась элита Вооруженных Сил, а также те, кто десятилетия назад защищал границы нашей страны. Госсекретарь Совета безопасности озвучил поздравление Президента, слова благодарности в адрес ветеранов также прозвучали от действующих офицеров и курсантов.

Виктор Костко, ветеран Великой Отечественной войны:

Этот праздник воспринимаю как родной, как часть жизни. Сейчас доволен и рад, что наши Вооруженные Силы, хоть по численности и не такие большие, но по мощи, мобильности, оснащенности и военной науке достойно защищают интересы и безопасность нашей родной Беларуси.

Андрей Равков, министр обороны Беларуси:

Защитники – не только люди в погонах, защитником может быть и врач, и инженер. Служба солдата, офицера – она вроде бы не видна, их вроде много, они что-то выполняют, но это один из вкладов в мир того, что у нас в стране есть стабильность и безопасность.