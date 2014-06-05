Переход на цифровое вещание в Беларуси: что для этого нужно и куда обратиться за помощью?

Новости Беларуси. Не говорит и не показывает. Жители ряда регионов страны остались без своих любимых сериалов и передач. Вне телевизионной зоны постоянные абоненты оказались из-за перехода с аналогового вещания на цифровое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты твердят: реформы плановые и после них телезрители увидят более качественную картинку. Но пока плюсы перехода многие оценить не могут. Вместо яркой картинки — серая рябь на экране. Только за последние 4 месяца на горячую линию по этому вопросу поступило 8 тысяч звонков. На какой частоте сбой?

Ксения Степановна привыкла быть в курсе последних событий. Говорит, обязательно смотрела все выпуски новостей. К новому формату вещания подготовилась заранее – приобрела все необходимые аксессуары. Но телевизор все равно передает только помехи.

Ксения Хомичук, житель д. Великорита:

Я хотела бы, что бы к 3 июля мне починили телевизор. Чтобы посмотреть парад.

В соседней деревне те же проблемы. Владимир Анопко о том, что без каких-то там тюнеров и дециметровых антенн «кина» не будет знал давно. Вот только как настроить домашний кинотеатр в новом формате так и не понял.

Владимир Анопко, житель д. Печки:

В прошлом году купили телевизор. Теперь, что к нему еще нужно - приставку, антенну? Что еще нужно? Путь объяснят по радио или телевидению. Только доступно.

Не понял пенсионер и в принципе, зачем и кому нужен новый формат ТВ. Ведь он и так все неплохо видел. А еще рассуждает: полмиллиона рублей для пенсионеров большие деньги.

Беларусь ни единственная страна, шагающая в ногу со временем. Но многие при переходе на цифру выделяют субсидии на покупку приставок. В России, например, подсчитали: 10 миллионам жителей нужна финансовая поддержка. Белорусским телезрителям за все придется заплатить из своего кошелька.

Павел Петрулевич, начальник управления электросвязи Министерства связи и информатизации РБ:

Мы надеемся, что кроме нас работали местные власти, которые провели соответствующую работу с такой категорией граждан: кому-то выделили соответствующую помощь, кому-то помогли с приобретением приставки. В конце-концов, у бабушек и дедушек есть, наверное, дети, внуки, которые, мы надеемся, позаботились. Модно обратиться к нашим специалистам. Они выедут, проведут необходимые установки, настройки.

Тем временем телевизионные реформы проходят по графику. Не сегодня так завтра следующие в очереди увидят... точнее ничего не увидят на своих экранах. А куда идти и что делать тем, у кого пока еще телевизор говорит и показывает, расскажут по номеру бесплатной справочной службы 172.

Леонид Войтешонок, главный инженер белорусского радиотелевизионного передающего центра:

Нужно приобрести цифровую телевизионную приставку, иметь антенну дециметрового диапазона. Установить это оборудование, подключить к телевизору, настроить и принимать цифровой телевизионный сигнал.

Если не могут сделать самостоятельно, им необходимо обратиться к родственникам или в службу. (Какую?) Это вопрос.

Всем, кто еще не перешел на цифру и у кого сегодня была возможность посмотреть этот сюжет, специалисты советуют поторопиться с покупкой оборудования. Иначе получится, как у наших героев, кто этим вечером так и не посмотрел вечерний выпуск новостей. Последний срок отключения аналогового телевидения — май 2015. Как к этому времени бы не остаться без связи с миром.