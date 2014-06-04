Участники Православно-католического форума поделились впечатлениями от пребывания в Беларуси

Новости Беларуси. Не только межрелигиозный диалог, но и знакомство с культурой Беларуси. Представители духовенства из 22 стран - участники Православно-католического форума, - сегодня, 4 июня, посетили белорусские храмы и костелы. 5 июня церковные иерархи подведут итог встречи в Минске, а сегодня они делились своими впечатлениями о пребывании на белорусской земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теодорос Меймарис, Терциальный Патриарший диакон (Константинополь):

Сейчас проходит последнее заседание, где мы примем план дальнейшего сотрудничества и развития. В целом, форум организован на высшем уровне. Было особенно приятно, что Президент Беларуси встретился с нами.

Тадеуш Кондрусевич, Архиепископ-Митрополит Минско-Могилевский:

Европа должна дышать двумя легкими, как говорил Святой Ян Павел II. Это значит Восточным и Западным христианством. Мы можем увидеть это в Минске. В том же Минске - по одной стороне улицы православная церковь, по второй - костел.

Луиджи Брессан Архиепископ Трентский (Италия):

Беларусь — удивительное место для проведения подобного форума. Здесь мирно живут две конфессии, при этом они уважают друг друга и обмениваются опытом. Мы побывали в католических костелах и православных храмах, и я был искренне поражен вашей архитектурой.