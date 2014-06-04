Первое в городе антикафе открылось в Бресте: посетители платят за время, а не за услуги

Новости Беларуси. Время – деньги. Первое в городе антикафе открылось в Бресте. Интерьер его оформлен в стиле классического чайного домика, а посетителей здесь принимают не за обычными, а за шахматными столиками.

Антикафе – это заведение с оплатой за время, а не за услуги. Главная «фишка» нового общественного пространства в Бресте – чайные церемонии.

Элитный напиток здесь заваривается по всем канонам восточной культуры. Вскоре в бесплатный сервис войдут и восточные сладости, предназначенные специально для чаепитий. В меню заведения включены интеллектуальные настольные игры и занятия восточной гимнастикой. А со временем здесь планируют проводить занятия по йоге.

Первое в Беларуси антикафе открылось в Минске в 2012 году.

Сегодня подобные заведения пользуются популярностью в Могилеве, Гродно и Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.