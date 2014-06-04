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Посол доброй воли благотворительной организации «Венгерская межцерковная помощь» Анико Леваи посещает Витебск

04 июня 2014 10:30
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Новости Беларуси. В Витебске с деловым визитом находится Посол доброй воли благотворительной организации «Венгерская межцерковная помощь» Анико Леваи. Она же супруга премьер-министра Венгрии.

Госпожа Анико в Беларуси находится впервые, а потому гостья высказала свои впечатления о нашей стране. В первую очередь ее поразили белорусское гостеприимство, аккуратность городов и даже небольших населенных пунктов. Особенно восхитила Посла нетронутая белорусская природа, которую жителям удается сохранять и по сей день.

Анико Леваи, Посол доброй воли благотворительной организации (Венгрия):
У нас говорят, что мы не получили в наследство природу, а получили ее взаймы от наших детей. Мы в Венгрии серьезно работаем, чтобы это сделать. У вас ситуация в этом плане лучше, чем у нас.

Живописность Витебской области Посол доброй воли оценила при посещении деревни Село Городокского района.

В деревне Село благодаря поддержке благотворительной организации, которую представляет Анико Леваи, на базе монастырского подворья планируют создать Центр реабилитации для бывших заключенных.

Об этом 4 июня шла речь  на  встрече иностранной делегации с руководством региона. Так, в Селе намерены развивать животноводство и даже создать небольшое производство.

Николай Матрунчик, директор Межконфессиональной  миссии «Христианское социальное служение»:
В Селе сейчас подготовлено все для того, чтобы были высеяны лекарственные и другие полезные травы. Будет закуплено за счет проекта оборудование, которое поможет культивировать, выращивать, сушить, упаковывать данные травы.

Стоит отметить, что проект реализуется не только в Витебской, но также в Гомельской и Гродненской областях. В течение двух лет в его реализацию намерены вложить порядка 250 тысяч евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Церковь # Анико Леваи # Николай Матрунчик

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