Беседовали и смотрели мультфильм-сказку: праздник с французским акцентом устроили детям в Минске 18 января

Новости Беларуси. «Пари де ля кэпитал дэ ля мур». Париж – столица любви. Об этом и не только минские школьники могли узнать 18 января на большом французском празднике в Пушкинской библиотеке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Более полусотни ребят собрались во французской медиатеке. Ребята, которые изучают язык Дюма как второй иностранный, отметили новогодние праздники. Они беседовали, смотрели мультфильм-сказку и играли. И всё это – с характерным прононсом.

Камила Меликова, учащийся ГУО «Гимназия №34»:

Я очень люблю французский язык, он очень красивый. Есть много известных французских писателей, но мой самый любимый – это Рене Госинни.