Дистанционные консультации психолога: насколько это удобно?

Эта возможность не новинка, практика действует с осени. В основном общение происходит через видео или телефон. Тем не менее, есть вариант для СМС-переписки или использования популярных мессенджеров. Специалисты признают: эффект тоже есть.

Ивия Михаськова, психолог Логойского территориального центра социального обслуживания населения:

Очень удобно, если учесть, что категории наших клиентов разные. У нас есть те, кто имеет физические ограничения – не могут передвигаться. Либо живут далеко. И тогда это для них и для нас очень удобно. Для меня этот вариант комфортен, так как я вижу человека, вижу его тело. Если требуется экстренная психологическая помощь, то тогда нужно оказывать ее в любых условиях, которые возможны.