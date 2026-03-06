Ультратонкий в космическом оранжевом цвете – в Беларуси запустили в массовое производство новую модель ноутбуков
К 8 Марта готовились не только в торжественных залах. Свой технологичный подарок белорускам подготовил и промышленный флагман – холдинг «Горизонт». Компания запустила в массовое производство новую модель ноутбука, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ультратонкий, легкий – его вес меньше килограмма – и сразу привлекает внимание необычным цветом корпуса: космический оранжевый. Разработчики признаются: на создание устройства их вдохновил объявленный в стране Год белорусской женщины. И новый продукт они рассматривают как символ ее образа – яркой, активной, технологичной и целеустремленной.
Кстати, ноутбуки на предприятии выпускают с 2022 года. Сегодня в линейке уже более 30 моделей. Электронные компоненты изготавливают сразу на 11 производственных участках, а каждая единица проходит строгий контроль качества. Так что технологический подарок к 8 Марта – не просто новинка, а еще один пример того, как развивается индустрия. И как образ современной белорусской женщины вдохновляет даже инженеров.
Татьяна Наливайко, главный технолог ОАО «Минское производственное объединение вычислительной техники» холдинга «Горизонт»:
Мы производим материнскую плату на современном оборудовании. Также мы начали выпускать SSD-накопители, которые являются ключевой частью ноутбука. Мы, помимо функционального тестирования, проводим нагрузочное, где ноутбуки по 5 часов подвергаются нагрузке.
Виталий Чернявский, креативный директор холдинга «Горизонт»:
В целом наша компьютерная техника широко востребована не только в Республике Беларусь, но и за рубежом. За два месяца этого года мы нарастили темп роста экспорта по компьютерной технике по холдингу более чем на 85 процентов. Это говорит о широком спросе и о преимуществах той техники, которую мы производим.
Холдинг развивается. На этой неделе открыт белорусско-китайский завод кухонной электроники. А в канун Нового года производственные площадки «Горизонта» посетил Президент Александр Лукашенко. Глава государства дал официальный старт массовому роботизированному производству телевизоров с искусственным интеллектом. Оно не имеет аналогов странах СНГ и Европы.