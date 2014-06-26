Переехавшая из Луганска в Беларусь семья рассказала об ужасах, творящихся на родине

Новости Беларуси. Сотни украинских семей в поисках мирной жизни перебираются подальше от неспокойного юго-востока страны. Так, например, семья Кулешенко оставила хозяйство, а вместе с ним и муки неспокойных ночей с артобстрелами, и перебралась в Беларусь, в Брестскую область.

­­­Еще несколько дней назад в небольшом доме Марии Терентьевны было тихо. Сегодня во дворе играет 3-летний правнук, а в доме мирно спит правнучка. Их родители Алена и Андрей, жители Луганска, к бабушке приехали, потому что на родине попросту боялись за жизнь и здоровье своих малышей. Они устали укрываться в подвале от ночных налетов и бомбежек.

Алена Кулешенко, житель Луганска (Украина):

Там стреляют, бомбят. Дети спрашивают, что это. Мы говорим, что гром, чтобы не боялись. Много детей уезжает. Страшно, что воды не может быть, как в Славянске, света нет, как там, что придется в погреб с ними спускаться.

В Луганске молодые люди прожили всю жизнь и даже в страшном сне не могли предположить, что когда-нибудь придется все бросить и спешно уехать оттуда, взяв только детей.

Супруги говорят: вопросы политики их не касаются. Они просто хотят жить под мирным небом и не бояться за своих детей.

Андрей Кулешенко, житель Луганска (Украина):

Я жил нормально. Дом есть, все есть свое. Как можно там жить, если бомбят. Откуда я знаю, может, завтра снаряд ко мне прилетит.

Алена Кулешенко, житель Луганска (Украина):

Нам вообще все равно, что там да как. Главное, чтобы жили, работа была и дети могли спокойно в садик ходить.

В этой же деревне, где Андрей и Алена нашли пока временное убежище, готовы принять и другие семьи. В беде нуждающихся обещают не оставить и местные власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Кунаховец, председатель Махровского сельисполкома Брестской области:

У людей беда. А мы, славяне, – люди одной крови, поэтому отказать в приюте – это не наш ход. Поэтому при случае, если людям будет нужна помощь, мы, конечно же, окажем ее. И разместим и семьи, и детей, и поможем и с жильем, и с трудоустройством.

За гостеприимство и поддержку молодые люди искренне благодарны, но не пропускают ни одного выпуска новостей. Следят за тем, как развиваются события на родине. Говорят: в гостях хорошо, но мечтают скорее вернуться домой.