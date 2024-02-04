Передвижные амбулатории, строительство больниц и новые томографы. Как развивается медицина в Брестской области?

Новости Беларуси. Не потерять деревню, малые города и обеспечить сельчан качественной медицинской помощью – одно из ключевых поручений Президента, озвученных в конце января при назначении нового главы Минздрава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуацию в здравоохранении Александр Лукашенко постоянно держит на контроле. За 2023 год сделано немало, но уровень оказания медпомощи в регионах и на селе еще нужно подтягивать. Так, в Брестской области в планах на 2024-й – строительство нового корпуса областной клинической больницы, а также ремонт и реконструкция других объектов – работы уже идут в Микашевичах, на очереди детские больницы в Пинске и Барановичах, в филиале в Давид-Городке. Без внимания не останутся и жители деревень.