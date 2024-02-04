Передвижные амбулатории, строительство больниц и новые томографы. Как развивается медицина в Брестской области?
Новости Беларуси. Не потерять деревню, малые города и обеспечить сельчан качественной медицинской помощью – одно из ключевых поручений Президента, озвученных в конце января при назначении нового главы Минздрава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ситуацию в здравоохранении Александр Лукашенко постоянно держит на контроле. За 2023 год сделано немало, но уровень оказания медпомощи в регионах и на селе еще нужно подтягивать. Так, в Брестской области в планах на 2024-й – строительство нового корпуса областной клинической больницы, а также ремонт и реконструкция других объектов – работы уже идут в Микашевичах, на очереди детские больницы в Пинске и Барановичах, в филиале в Давид-Городке. Без внимания не останутся и жители деревень.
В 2023-м в регионе отремонтировали свыше 200 фельдшерско-акушерских пунктов. Часть из них уже не отвечала санитарным требованиям. Для создания необходимых условий ФАПы даже переносили по новому адресу. Так поступили в одной из деревень Пружанского района. Кадровый вопрос остается одним из самых острых.
Юрий Юзько, главный врач Пружанской центральной районной больницы:
Есть фельдшерско-акушерские пункты. У меня в районе на сегодня три, где совмещают работу фельдшеры соседних ФАПов. Большие объемы работ были сделаны: и ФАПы, и амбулатории, и больницы сестринского ухода у нас. В первую очередь, конечно, брали на то, чтобы улучшить условия труда и оказания медицинской помощи. То есть максимально привести в соответствие, потому что это работа не одного дня.
Сделать медицинскую помощь доступнее для сельчан помогают «амбулатории на колесах». В маршруте как крупные, так и небольшие отдаленные деревни. Включают и те населенные пункты, где временно нет врачей. В Брестской области работают 12 медицинских передвижных комплексов. Из них пять приобрели за прошлый год.
Анастасия Манчак, фельдшер передвижного медицинского комплекса:
Можем снять кардиограмму, можно женщине пройти гинекологический осмотр, сдать анализы крови, которые нужны для диспансеризации. Стараемся доехать до каждого. Если нужно подъехать на дом, мы едем на дом. Подъезжаем к тем, кто не может дойти.
Повышать качество обслуживания помогает и современная техника. В 2024 году в районных больницах Иваново, Ивацевичей и Пружан появятся новые томографы.