Передовые технологии: вертолетная площадка появится на крыше больницы скорой помощи

Новости Беларуси. Идея, которую столичные медики прорабатывали год, вскоре может быть реализована, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Экстренных пациентов будут доставлять вертолетом МЧС.

Кстати, сегодня более 60 медицинских объектов столицы – в стадии ремонта, реконструкции или строительства. Так, ко Дню Независимости планируют открыть новый корпус 9 больницы, до конца 2017 года построят сразу несколько поликлиник в микрорайонах Сухарево, Лошица и Восток. А для медработников сдадут современные общежития. 100 % внедрение электронных рецептов и медкарт поможет избавиться от долгих ожиданий у кабинетов врачей.