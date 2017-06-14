Каждый четвертый белорус, который сдает кровь, делает это бесплатно
Новости Беларуси. Всемирная организация здравоохранения рекомендует к 2020 году полностью перейти на добровольное безвозмездное донорство. В Беларуси пока каждый четвертый человек, сдающий кровь, делает это бесплатно, и медики констатируют рост их числа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
14 июня, во Всемирный день донора, по всей стране прошли акции по безвозмездной сдаче крови.
В них приняли участие и медийные персоны, и рядовые белорусы.
Марианна Щеткина, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Акцию обязательно нужно поддерживать, потому что от этого зачастую зависит жизнь людей. И когда мы говорим о здоровье, о родне, о друзьях и знакомых, всегда мы желаем только одного – здоровья.
Но бывают такие ситуации, когда жизнь зависит от малого – от переливания крови. А ее в это время нет.
Валерий Малашко, министра здравоохранения Республики Беларусь:
Мы считаем, и весь мир считает необходимым вкладывать больше ресурсов в саму технологию приготовления препаратов крови. Мы сегодня, к сожалению, еще не изготавливаем той палитры препаратов крови, которая изготавливается сегодня в мире.
Если будем развивать безвозмездное донорство и вкладывать ресурсы в технологии, то это будет более правильно.
Ежегодно в Беларуси заготавливается более 200 тысяч литров крови. Количество желающих стать донором растет: только за 2016 год около 100 тысяч добровольцев сдали свою кровь.