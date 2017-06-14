Каждый четвертый белорус, который сдает кровь, делает это бесплатно

Новости Беларуси. Всемирная организация здравоохранения рекомендует к 2020 году полностью перейти на добровольное безвозмездное донорство. В Беларуси пока каждый четвертый человек, сдающий кровь, делает это бесплатно, и медики констатируют рост их числа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

14 июня, во Всемирный день донора, по всей стране прошли акции по безвозмездной сдаче крови.

В них приняли участие и медийные персоны, и рядовые белорусы.