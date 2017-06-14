Надземное метро в Могилеве: начало строительства планируется в 2019 году

Новости Беларуси. Над светофорами и автомобильными пробками. В Могилеве построят наземное метро. Впервые в мире будут применены струнные технологии для транспорта.

Это разработка белорусской компании.

Она же построит линию и оснастит ее юнибусами – так называются вагоны, рассчитанные на 24 пассажира. Новый транспорт будет развивать скорость до 150 километров в час. Пассажиры смогут добраться из спального района до центра города или обратно всего за две минуты.

Сейчас подготовлен бизнес-план, разрабатывается проект, а строительство планируется начать в 2019 году.

Алексей Мурашко, заместитель упраляющего компании заказчика проекта:

Стоимость концепции линии городского транспорта «Орджоникидзе-Фатина» по бизнес-плану составляет 9-10 миллионов долларов.