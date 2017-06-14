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Надземное метро в Могилеве: начало строительства планируется в 2019 году

14 июня 2017 20:55
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Новости Беларуси. Над светофорами и автомобильными пробками. В Могилеве построят наземное метро. Впервые в мире будут применены струнные технологии для транспорта.

Это разработка белорусской компании.

Она же построит линию и оснастит ее юнибусами – так называются вагоны, рассчитанные на 24 пассажира. Новый транспорт будет развивать скорость до 150 километров в час. Пассажиры смогут добраться из спального района до центра города или обратно всего за две минуты.

Сейчас подготовлен бизнес-план, разрабатывается проект, а строительство планируется начать в 2019 году.

Алексей Мурашко, заместитель упраляющего компании заказчика проекта:
Стоимость концепции линии городского транспорта «Орджоникидзе-Фатина» по бизнес-плану составляет 9-10 миллионов долларов.

Окупаемость в среднем до 10 лет (при нынешнем пассажиропотоке, при нынешних условиях и цене билета в 80 копеек).

Надземное метро в Могилеве: начало строительства планируется в 2019 году-1

Виктор Красовский, генеральный директор Могилевской ассоциации промышленников и предпринимателей:
Есть мировая практика, когда такие проекты идут через народное финансирование. И потом уже получение оттуда определенных дивидендов.

После ввода первого городского маршрута в Могилеве намерены построить еще две линии. Разработчики проекта уверены, что будущее пассажирского транспорта именно за новой системой эстакадного типа.

Например, на больших расстояниях юнибусы могут разгоняться и до 600 километров в час.

То есть из того же Могилева до Минска пассажир сможет доехать за 20-30 минут. Такой транспорт экологически чистый, не требует глобальных финансовых вложений. Предметный интерес к проекту уже проявляют в России, Объединенных Арабских Эмиратах, Индии и Чехии.

# общество # Фотофакт # Общественный транспорт # Алексей Мурашко # Виктор Красовский

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