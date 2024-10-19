Передовиков жатвы Минской области будут чествовать в Воложине

Парад техники, конкурс караваев и национальные подворья. 19 октября на «Дажынках» в Воложине будут чествовать передовиков жатвы Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабный праздник для жителей региона и представителей из разных уголков страны уже встречает гостей. Подводить итоги всегда приятно, если результат поистине радует. Общий сбор зерна рапса и кукурузы составит в этом сезоне 2 миллиона 800 тысяч тонн – это более четверти республиканского каравая.

В Минской области зафиксирована самая высокая урожайность рапса за всю историю – 34 центнера с гектара. Его намолочено более 330 тысяч тонн. Сельскохозяйственный год пока еще не закончен, продолжается уборка кукурузы, картофеля, овощей и подъем зяби.

Но для многих, кто занят в поле, сегодня выходной. Лучшие труженики поднимутся на сцену, чтобы получить заслуженные награды за их вклад в продовольственную безопасность страны.