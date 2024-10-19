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Мальчик из Сенненского детского дома покорил жюри вокального конкурса «Ты – супер»

19 октября 2024 07:39
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«Ты – супер»: воспитанник Сенненского детского дома удивил жюри международного вокального конкурса. Иван Мальцев получил почетный титул полуфиналиста, покорив своим талантом и судей, и зрителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мальчик из Сенненского детского дома покорил жюри вокального конкурса «Ты – супер»-2

Юного музыканта прозвали белорусским Витасом. С песней этого исполнителя 13-летний Ваня произвел настоящий фурор. Жюри – а это профессиональные и известные артисты – немедля дали зеленый свет, нажав заветные кнопки.

Мальчик из Сенненского детского дома покорил жюри вокального конкурса «Ты – супер»-4

Как подчеркнули эксперты, не каждый взрослый и состоявшийся певец, возьмется за такое произведение. Но Ивану оно поддалось.

Мальчик из Сенненского детского дома покорил жюри вокального конкурса «Ты – супер»-6

Иван Мальцев воспитанник Сенненского детского дома:
Это очень большой опыт и что-то новое для меня. Было увлекательно, интересно, это новые эмоции, вообще все самое хорошее тогда собралось. На сцене я вообще не волновался, хотя на репетициях очень волновался, вообще на всех. А когда уже вышел, увидел жюри и само как-то пошло.

Мальчик из Сенненского детского дома покорил жюри вокального конкурса «Ты – супер»-8

Слава голову не вскружила и, вернувшись с конкурса, Иван приступил снова к работе. Речь не только о репетициях, но и о труде на земле. Накануне вместе с другими воспитанниками он участвовал в закладке фруктового сада у родного детского дома. 

Впрочем, как говорит сам Ваня, эти яблоки он попробует вряд ли. Когда они вырастут, скорее всего, парень уже покинет детский дом. Но так даже лучше, считает музыкант. Тогда его урожай достанется следующим поколениями воспитанников, а он, возможно, уже будет выступать на самых крупных площадках страны.

# Конкурс

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