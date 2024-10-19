Мальчик из Сенненского детского дома покорил жюри вокального конкурса «Ты – супер»

Как подчеркнули эксперты, не каждый взрослый и состоявшийся певец, возьмется за такое произведение. Но Ивану оно поддалось.

Иван Мальцев воспитанник Сенненского детского дома: Это очень большой опыт и что-то новое для меня. Было увлекательно, интересно, это новые эмоции, вообще все самое хорошее тогда собралось. На сцене я вообще не волновался, хотя на репетициях очень волновался, вообще на всех. А когда уже вышел, увидел жюри и само как-то пошло.

Слава голову не вскружила и, вернувшись с конкурса, Иван приступил снова к работе. Речь не только о репетициях, но и о труде на земле. Накануне вместе с другими воспитанниками он участвовал в закладке фруктового сада у родного детского дома.

Впрочем, как говорит сам Ваня, эти яблоки он попробует вряд ли. Когда они вырастут, скорее всего, парень уже покинет детский дом. Но так даже лучше, считает музыкант. Тогда его урожай достанется следующим поколениями воспитанников, а он, возможно, уже будет выступать на самых крупных площадках страны.