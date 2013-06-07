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Смиловичский сельскохозяйственный профессиональный лицей отмечает 75-летие

07 июня 2013 13:59
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Новости Беларуси. Смиловичский сельскохозяйственный профессиональный лицей в Червенском районе отмечает юбилей. 75 лет назад начиналась история учебного заведения. Тогда свои двери открыла школа механизации городского поселка. Сегодня здесь создан областной ресурсный центр, где азам сельского хозяйства обучаются молодые люди всего столичного региона.

Гордость образовательного учреждения – преподаватели и учащиеся, многие из которых – стипендиаты Президентского фонда по поддержке талантливой молодежи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Юбилеи

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