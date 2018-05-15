Марианна Щёткина: Беларусь – один из лидеров в процессе достижения ЦУР

Новости Беларуси. Лидером в процессе достижения Целей устойчивого развития признается Беларусь на международной арене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 15 мая заявила журналистам национальный координатор, заместитель председателя Совета Республики Марианна Щёткина.

Наша страна сделала немало важных шагов. Так, правительством одобрена национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития до 2030 года. Интерес в успехе многосторонний. В работу включены парламентарии, госорганы, бизнес, общественность. Цель едина – повышение качества и уровня жизни людей.

Марианна Щёткина, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития:

Особое значение мы уделяем работе нашей партнерской группы. Группа открытая, туда входят представители общественности, деловых кругов, бизнеса. Они уже в своей партнерской группе сами определили своих лидеров, которые будут возглавлять группы в экономике, экологии, социальной работе. Они должны понимать, что происходит и какие индикаторы и показатели необходимо использовать.

Возможности дальнейшего сотрудничества в достижении Целей устойчивого развития 15 мая обсуждали за круглым столом. На встречу собрались представители власти, бизнеса, международные эксперты.