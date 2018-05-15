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Марианна Щёткина: Беларусь – один из лидеров в процессе достижения ЦУР

15 мая 2018 12:43
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Новости Беларуси. Лидером в процессе достижения Целей устойчивого развития признается Беларусь на международной арене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 15 мая заявила журналистам национальный координатор, заместитель председателя Совета Республики Марианна Щёткина.

Марианна Щёткина: Беларусь – один из лидеров в процессе достижения ЦУР-1

Наша страна сделала немало важных шагов. Так, правительством одобрена национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития до 2030 года. Интерес в успехе многосторонний. В работу включены парламентарии, госорганы, бизнес, общественность. Цель едина – повышение качества и уровня жизни людей.

Марианна Щёткина: Беларусь – один из лидеров в процессе достижения ЦУР-4

Марианна Щёткина, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития:
Особое значение мы уделяем работе нашей партнерской группы. Группа открытая, туда входят представители общественности, деловых кругов, бизнеса. Они уже в своей партнерской группе сами определили своих лидеров, которые будут возглавлять группы в экономике, экологии, социальной работе. Они должны понимать, что происходит и какие индикаторы и показатели необходимо использовать.

Марианна Щёткина: Беларусь – один из лидеров в процессе достижения ЦУР-7

Возможности дальнейшего сотрудничества в достижении Целей устойчивого развития 15 мая обсуждали за круглым столом. На встречу собрались представители власти, бизнеса, международные эксперты.

Марианна Щёткина: Беларусь – один из лидеров в процессе достижения ЦУР-10

Закари Тейлор, заместитель постоянного представителя ПРООН в Беларуси:
Нет другой такой страны, которая могла бы похвастаться достижением столь ровных успехов по всем направлениям ЦУР. Отчасти это стало возможным благодаря формированию системы индикаторов, поскольку, если что-то нельзя измерить, то невозможно этим управлять, это невозможно совершенствовать. Создание в Беларуси платформы национальных индикаторов является ключевым фактором достигнутого успеха.

Марианна Щёткина: Беларусь – один из лидеров в процессе достижения ЦУР-13

# ООН # общество # Марианна Щеткина # Фотофакт

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