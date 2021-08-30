Школьный стадион в Смолевичах обновили. Теперь там есть тренажёры и скейт-площадка

Новости Беларуси. Подарок ко Дню знаний. С 1 сентября учащиеся средней школы № 1 Смолевичей будут заниматься на обновленном спортивном стадионе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Территория полностью преобразилась. Появилось футбольное поле с мягким покрытием, площадка для волейбола, а также беговые дорожки и тренажеры для занятий физкультурой. Еще одна необычная новинка – собственная скейт-площадка. Посещать спортивный стадион смогут все желающие.

Татьяна Грушевская, директор средней школы № 1 имени В. Ф. Купревича:

Наша школа готова к новому учебному году. Паспорт готовности подписан, и наших ребят ждут обновленные кабинеты. В некоторых кабинетах новое оборудование, новая мебель. А самый главный подарок для наших школьников – это новый стадион.