Ремонт длиною в 8 лет: рассказываем про проблемный дом на Аэродномной

Новости Беларуси. Жители одного из домов на улице Аэродромной обратились на горячую линию СТВ с жалобой на капитальный ремонт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Жители одного из домов на улице Аэродромной обратились на горячую линию СТВ с жалобой на капитальный ремонт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Жильцы недовольны и новым оборудованием, и качеством работ. Коммунальщики же говорят, что работают в строгом соответствии с планом.
Корреспондент Григорий Азарёнок разбирался в ситуации. Подробности в видеоматериале.