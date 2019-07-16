«Как распознать трафикёра»: под Воложином открылся 3-й Молодёжный лагерь по профилактике торговли людьми

Новости Беларуси. Накануне Всемирного дня борьбы с торговлей людьми в Воложинском районе открылся третий молодежный лагерь по профилактике этой мировой проблемы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

18 участников, отобранных специальной комиссией со всей республики, на протяжении шести дней не только пройдут специальное обучение, узнают о проблемах беженства, рабства, гендерного равенства, но и по окончанию лагеря разработают собственные проекты и инициативы по предотвращению торговли людьми.

Дарья Литвякова, участница проекта:

Об этой проблеме необходимо знать. Знать, как защитить от этой проблемы себя и своих близких. Как распознать трафикера. Как распознать жертву торговли людьми, чтобы в нужное время оказать ей помощь (и правильную помощь).