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«Как распознать трафикёра»: под Воложином открылся 3-й Молодёжный лагерь по профилактике торговли людьми

16 июля 2019 06:31
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Новости Беларуси. Накануне Всемирного дня борьбы с торговлей людьми в Воложинском районе открылся третий молодежный лагерь по профилактике этой мировой проблемы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Как распознать трафикёра»: под Воложином открылся 3-й Молодёжный лагерь по профилактике торговли людьми-1

«Как распознать трафикёра»: под Воложином открылся 3-й Молодёжный лагерь по профилактике торговли людьми-3

18 участников, отобранных специальной комиссией со всей республики, на протяжении шести дней не только пройдут специальное обучение, узнают о проблемах беженства, рабства, гендерного равенства, но и по окончанию лагеря разработают собственные проекты и инициативы по предотвращению торговли людьми.

«Как распознать трафикёра»: под Воложином открылся 3-й Молодёжный лагерь по профилактике торговли людьми-6

Дарья Литвякова, участница проекта:
Об этой проблеме необходимо знать. Знать, как защитить от этой проблемы себя и своих близких. Как распознать трафикера. Как распознать жертву торговли людьми, чтобы в нужное время оказать ей помощь (и правильную помощь).

«Как распознать трафикёра»: под Воложином открылся 3-й Молодёжный лагерь по профилактике торговли людьми-9

Создание такого лагеря – большое подспорье для представителей МВД. Впоследствии ребята делятся полученными знаниями со сверстниками, даже помогают выйти на след преступников.

«Как распознать трафикёра»: под Воложином открылся 3-й Молодёжный лагерь по профилактике торговли людьми-12

# Торговля людьми # общество # Дарья Литвякова # Фотофакт

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