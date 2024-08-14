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Перцов встретился с идеологами и журналистами Минской области

14 августа 2024 13:45
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Противодействовать дипфейкам, не допустить влияния технологических гигантов из недружественных стран, научиться видеть деструктивную информацию. О работе региональных СМИ и взаимодействии медиа с населением 14 августа шла речь в Миноблисполкоме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перцов встретился с идеологами и журналистами Минской области-1

Встречу с идеологическим активом и журналистами центрального региона провел заместитель главы Администрации Президента Владимир Перцов. Сегодня говорили о том, что региональная пресса готова вести информационный фронт против экстремистских цифровых платформ. И эта работа будет продолжена. Только за прошлый год Министерство информации ограничило доступ к 300 тысячам деструктивных ресурсов. Все посылы, которые сегодня озвучили в облисполкоме, участники диалога донесут до коллективов на местах. Такие конструктивные встречи уже прошли в Гомеле и Бресте и будут продолжены.

# Государственная политика # общество # Владимир Перцов

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