Перчатка Джексона продана за $49 тыс.

Один из самых известных атрибутов сценического образа Майкла Джексона - белая перчатка, расшитая хрусталем Swarowski - продана на аукционе в Мельбурне за $49 тыс.

Эту перчатку певец бросил в зрительный зал в финале своего концерта в Австралии в 1996 году. Тогда он гастролировал с мировым турне под названием HIStory (в 1995 году в свет вышел его одноименный альбом).

Брошенную перчатку (именно она была на Майкле Джексоне, когда тот женился на матери своих старших детей Дебби Роу) поймал меломан Билл Хиббли. Счастливчик к настоящему времени уже умер, и предмет гардероба короля поп-музыки на аукцион выставила его мать.

Перчатку приобрел отель-казино Hard Rock в Лас-Вегасе. По словам представителей аукционного дома Bonhams and Goodman, конечная цена, предложенная покупателем, почти вдвое превзошла их ожидания - они рассчитывали получить за лот не более $25 тыс.

Это первая перчатка из большой коллекции подобных аксессуаров певца, которая была продана со дня его смерти. Другая белая перчатка, которая была на Джексоне, когда он впервые продемонстрировал миру свою знаменитую «лунную походку» в 1983 году, также уйдет с молотка на аукционе в Нью-Йорке в конце нынешнего года. Специалисты оценивают ее в $60 тыс., передает БЕЛТА.