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«Мы вместе!» - слет молодых людей с ограниченными возможностями

07 сентября 2009 06:50
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Под таким девизом он проходит. в оздоровительном центре «Звездный» под Минском.

Организатором мероприятия выступил комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Проект поможет молодым людям с ограниченными физическими возможностями найти друзей и единомышленников среди здоровых сверстников.

В программе семинаров будут затронуты такие темы как: основы коммуникации, стереотипы в общении, уверенное поведение, эффективное разрешение конфликтов и понимание инвалидности. Программа построена на основе различных обучающих методик: ролевые и развивающие игры, дискуссии, форум-театр и арт-терапия.

# общество

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