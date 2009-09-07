Под одной крышей с пятью тысячами скорпионов

Человек-скорпион - не герой фантастического фильма, а простой житель таиландской глубинки.

Под одной крышей он живет с женой, маленьким сыном и пятью тысячами скорпионов.

Годами Шуанг зарабатывал на жизнь, разводя и продавая этих насекомых крупным ресторанам. Блюда из скорпионов – главный деликатес местной кухни.

Но несколько лет назад его буддистское мировоззрение, которое запрещает убивать любых живых существ, восстало. Он бросил свой бизнес и на накопленные деньги начал выкупать скорпионов буквально из ресторанных кастрюль. Такое большое семейство непросто прокормить. Шуанг проводит полдня, чтобы собрать килограмм цикад – это главная пища скорпионов.

Теперь он зарабатывает, делая фигурки ядовитых насекомых. Деньги, по его словам, маленькие, но совесть чиста.