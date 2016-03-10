Белорусские предприятия показали, как будут выглядеть школьники в будущем учебном году

Новости Беларуси. Надежды на форменную одежду. Отечественные предприятия представили свои версии того, как будут выглядеть школьники в будущем учебном году. Презентовали и вечную классику, и варианты, на которые едва ли согласятся в каждой школе. Причем за подиумом пристально следили не только родители, но и сами юные модники, у которых, как выяснилось, свой, весьма своеобразный взгляд на школьную форму. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ выслушала отцов и детей и обратила внимание на красный пиджак.

Параллельно с Неделей высокой моды в Париже в Минске представили сразу несколько коллекций для тех, кому так важно быть в отличной форме! Здесь и пристрастный первый ряд, и авторитетные предложения относительно существующего школьного дресс-кода!

Дети:

Надо разрешить краситься помадой!

Еще можно не только черно-белую форму, но и цветную – розовую, красную! Еще очень модно одевать бусы!

С бусами – вопрос. По версии белорусских производителей в школьном тренде без перемен между уроками моды. Черно-бело-серая классика, в единичных случаях разбавленная синим и розовым, и приправленная вот таким красным пиджаком. Контрольная ведь тоже всегда праздник!

Эвелина и Евгений Васюк:

Нужна школьная форма обязательно, она, мне кажется, больше дисциплину наводит.

Дмитрий Анисарович:

Пускай дети имеют свободный выбор, в чем ходить в школу. Конечно, не в спортивном костюме, но в чем-то строгом.

В одной из столичных школ мнения также разделились. Хотя модные бусы актуальны и здесь.

Александр Цыганков, ученик средней школы №51 Минска:

Деловой стиль добавляет больше шарма, стиля. И девочкам как-то больше нравишься в строгом костюме.

Никита Кайтов, ученик средней школы №51 Минска:

Насчет девочек. Только девочкам за 30 может понравиться деловой стиль одежды. Потому что они уже хоть что-то понимают.

Впрочем, и девочки до 30 со знанием дела оценивали строгие костюмы и пиджаки. Белорусским школьникам предложили варианты и напоминающие гардероб британских сверстников, и столь любимый в Новой Зеландии синий, и даже намек на южноафриканскую клетку.

Время на выбор, безусловно, есть. И если у кого-то в запасе всего полгода до первого сентября, отдельные модники определились на несколько лет вперед. Тем более, мужчины уже во всеоружии.