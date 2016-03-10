Новости Беларуси. Возведение мемориального комплекса Тростенец возобновится летом 2016 года. Уже есть план строительства, который включает реконструкцию урочищ Благовщина и Шашковка. Эти места входили в лагерь смерти Тростенец, который располагался под Минском в годы Великой Отечественной войны.

Чтобы увековечить память погибших узников, специалисты провели забор земли из наиболее значимых мест в истории Тростенца. В дальнейшем капсулу с этими образцами поместят в крипте храма-памятника в честь Всех Святых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анна Аксенова, главный архитектор мемориального комплекса «Тростенец»:

Вся территория историко-культурной ценности определена проектом. Она занимает 124 га. Это еще также поле погребения, руины лагеря смерти Тростенец, также яма-печь, крематорий. Кроме того, будет увековечено также место бывшего урочища Благовщина. Работа предстоит еще большая, поскольку нам эти две территории надо соединить, они находятся на довольно-таки отдаленном расстоянии. Поэтому сейчас активно ведется работа, и к июню мы должны пройти экспертизу, после чего можно начинать строительство.

По количеству погибших Тростенец стоит в одном ряду с Бухенвальдом, Освенцимом и Дахау. По некоторым данным здесь погибли более 200 тысяч человек.