Пенсионный возраст в Беларуси будут поэтапно повышать – указ Президента

Новости Беларуси. И начнем выпуск с самой обсуждаемой темы последних недель. В дискуссии об изменении пенсионного возраста в Беларуси поставлена точка. Он будет постепенно повышен на три года – для женщин до 58, для мужчин до 63 лет. Соответствующий указ подписал Президент. Процесс запустят с начала 2017-го, ежегодно повышая планку на полгода. Подробный алгоритм в сюжете программы Новости «24 часа» на СТВ.

Новость о повышении пенсионного возраста для белорусов неожиданной не стала. О том, что и в нашей стране нужно сделать этот шаг, говорят уже не первый год. Мера не популярная, но аргументы понятны всем – и студенту, и врачу, и матерому экономисту.

Белорусы:

Слишком много пенсионеров приходится на одного работающего. Следовательно, нужно повышать пенсионный возраст, чтобы больше людей, которые могут работать, трудоспособные, были задействованы в экономике.

Естественно, нужно. Потому что экономика должна развиваться в стране.

Пенсионеров, действительно, больше. Их нужно содержать. С этой целью, видимо, и приняли такое решение. Мне тоже придется поработать побольше! Мне 45, но мне моей энергии, здоровья, думаю, хватит еще!

Изменять пенсионную планку в Беларуси будут постепенно, поднимая на 6 месяцев каждый год. Таким образом, на искомые 58 лет у женщин и 63 у мужчин выйдут лишь к 2022-му. Такая рассрочка позволит максимально нивелировать последствия для каждого конкретного человека. Например, дама, которой в будущем апреле исполнится 55, уйдет на пенсию не весной, а осенью.

Валерий Ковальков, заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь:

В 2017 году выйдут на пенсию те, кто родился в первой половине 1957-го года – мужчины, и в первой половине 1962-го года – женщины.

Во второй половине 2018-го года выйдут на пенсию те, кто родился во второй половине 1957-го года – мужчины, и во второй половине 1962-го года – женщины.

Нынешнюю пенсионную планку в республике держат уже не одно десятилетие. Сегодня она самая низкая в Европе и СНГ. Однако обратная сторона социальных гарантий – это всегда нагрузка на экономику. В нашем случае – все возрастающая. Потому и решение о повышении пенсионного возраста было принято не просто – лишь в тот момент, когда Беларусь подошла к этому рубежу вплотную. Правительство предложило три варианта, Президент предпочел самый аккуратный.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я сторонник того, чтобы пенсионный возраст, если в этой части говорить о пенсионной системе, повысить сначала на 3 года, но каждый год по половинке. Не обидеть людей. Ну, полгода вы проработаете? Будет вам 55, вам полгода поработать. Большая трагедия? Не большая. И вот так вот мы спокойно где-то за 6-7 лет сможем проглотить эти три года. Вот для меня, как отца, как вы, как родителей, важно то, чтобы мы на своих детей эти проблемы не перекладывали. Мы должны переварить эти проблемы сами.

Итак, главная социальная интрига последнего времени разрешена. С нового года пенсионная система начинает перезагрузку. К новым условиям нужно готовиться всем – и обществу, и экономике, и государству.

Зинаида Мандровская, заместитель председателя постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Повышение пенсионного возраста – это реальная необходимость. Просто откладывать данную меру дальше невозможно. Почему? Потому что пришлось бы предпринимать другие меры, которые не то что не популярны бы ли бы, а вообще не восприняты были бы обществом, никем.

Ирина Новикова, доктор экономических наук:

Эта проблема во всем мире. Очень часто говорят «мы хотим быть похожими на Европу, мы не отличаемся от Европы». Давайте тогда будем справедливыми до конца: вся Европа поднимает пенсионный возраст.

Наталье Викторовне 57. По новому – возраст трудовой, по старому – уже 2 года на заслуженном отдыхе. Правда, только по документам. Характер и здоровье сидеть сложа руки не позволяют. Успевает и на работу, и на дачу, и в магазин, и в тренажёрный зал.

Наталья Макомова, воспитатель ясли-сада №522 Минска:

Себя хорошо чувствуешь, здоровее, веселее, активнее. Отдохнувшим, конечно же.

Владимир Николаевич на скамейке запасных тоже не сидит. Пенсионное удостоверение получил в прошлом году и пока отложил в дальний ящик. На работу каждый день. Главный сварщик, как главный тренер. В его команде 20 работников. Его опыт как лучший учебник для молодых.

Владимир Прокопчик, главный сварщик автобусного завода ОАО «МАЗ»:

У меня мыслей таких не было – куда-то уходить. И не планирую в ближайшие 10 лет. Я хожу с радостью сюда на работу.

Сегодня в Беларуси работает каждый четвертый пенсионер – это в среднем. А в первые годы заслуженного отдыха и вовсе большинство. Но даже их взносы в общую пенсионную копилку уже не могут исправить колоссальный крен на рынке труда.

Сегодня каждая сотня человек зарабатывает пособие для 61-го пенсионера. Если ничего не менять, то в 2030 их будет уже 78 на ту же сотню. Оптимальным же считается втрое меньше. Это тот критический момент, когда решение по пенсионному возрасту нельзя было больше откладывать. Упустив это сейчас, потом мы не смогли бы уже повышать пенсионный возраст плавно и постепенно.

Белорусы:

Пенсионеры стремятся работать. Поэтому это кого-то обрадует. В первую очередь, я имею в виду пенсионеров, которые хотят продолжать работать.

Сейчас действительно люди в 50 лет - это не старые люди. И в 60 лет не старые люди. Поэтому, я думаю, это вполне допустимо.

Многие пенсионеры, да практически все продолжают работать. Все равно же они работают. В 55 в настоящее время женщина чувствует себя довольно молодой.