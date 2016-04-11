В Могилеве установили подземные мусорные контейнеры – эстетично, практично и нет неприятных запахов

Новости Беларуси. В Могилеве установили необычные контейнеры для сбора мусора - подземные. Каждая из таких емкостей способна вместить до пяти кубометров отходов. Но главное, что дворы выглядят намного уютнее. Получилось эстетично и практично.

Водитель спецмашины Анатолий Емельяненко любит заезжать по работе именно в этот дворик. Обслуживание нового подземного контейнера для смешанного мусора – дело простое и приятное.

Анатолий Емельяненко, водитель мусоровоза:

Выгрузка контейнера происходит быстро, занимает 5-7 минут. Мусор при выгрузке не высыпается.

В Могилеве пока установлены четыре таких контейнера. Там, где в домах заварили мусоропроводы, но во дворе нет возможности сделать обычные контейнерные площадки. Жители довольны.

Алёна Соколовская, житель Могилева:

Когда заварили мусоропровод, стало нетрудно спуститься и выбросить мусор в такие приятные контейнеры, даже с ребенком прогуляться. А в подъезде стало свежо пахнуть.

Геннадий Мартынов, житель Могилева:

Контейнер хороший, птицы не садятся. Все герметично закрыто.

Конструкция такого подземного хранилища для мусора несложная: резервуар четыре метра глубиной, внутри большой прочный мешок. Плюсов от нововведения много: рядом с контейнером нет неприятных запахов, а внутри – возгораний. Производители оснастили его противопожарной системой.

Внутри стоит датчик, который реагирует на дым. Если вдруг кто-то невзначай, например, бросит непотушенный окурок и произойдет возгорание, контейнер потушит себя сам. Вода пойдет из специального резервуара. Не контейнер, а просто чудо.

Стоит один такой подземный контейнер 23 миллиона. Коммунальщики уже подсчитали – за год окупится. Экономия очевидна. Объем этого контейнера в 5 раз больше, чем у обычного. Соответственно, и мусор можно вывозить реже.

Светлана Чепикова, начальник участка санитарной очистки города Могилевского коммунального специализированного автопредприятия:

Все остальные контейнеры мы окрашиваем два-три раза в год, плюс крышки отламываются. Производится ремонт. Ежедневный объезд мастера проводят по городу. Потому больше плюсов у подземного контейнера, даже не могу на данный момент сказать, какие минусы в этом контейнере есть.

Эксперимент уже признали удавшимся, начинание будет продолжено. Уже заинтересовались и коллеги могилевских коммунальщиков из других городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.