«Чтобы такого больше не было»: прошло 5 лет со дня теракта в минском метро

Новости Беларуси. 5 лет со дня трагедии. 11 апреля – день, который белорусы не смогут забыть никогда. День, который будут вспоминать каждый раз, оказываясь у монумента «Река памяти», что установлен у станции метро «Октябрьская».

Взрыв, прогремевший в час пик, унес жизни 15-ти человек, почти 400 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В память о погибших, чьи фамилии написаны на стеле, с самого утра цветы и свечи несут работники метрополитена, родные и все те, кто помнит тот день.

Минчане:

В этой трагедии погибла моя сестра Галина Пикулик, ее гражданский муж Анатолий. В этот день я видела ее утром. Мы почувствовали, что что-то произошло, раз не отвечает телефон.

Конечно, надо ценить безопасность. Это так произошло внезапно, что, мне кажется, каждого минчанина это коснулось. Хотелось бы, чтобы в дальнейшем такого не было больше.

Мне кажется, мы всегда к вопросам мира и безопасности относились по максимуму. Потому что, куда уже больше. У нас страна такая, которая не участвует никогда ни в каких провокациях, всегда поддерживает мир, где только возможно.