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Пенсионеры смогут лучше следить за здоровьем, а дети – участвовать в круглых столах. Вот как работает проект «Здоровый город» в Старых Дорогах

09 февраля 2021 20:14
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Новости Беларуси. Стародорожский район присоединился к областному проекту «Здоровый город». Его цель – вдохновить людей спортом и правильным питанием, перейти на здоровый образ жизни, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Пенсионеры смогут лучше следить за здоровьем, а дети – участвовать в круглых столах. Вот как работает проект «Здоровый город» в Старых Дорогах-1

Работать будут как с самыми маленькими жителями района, так и со взрослым населением. Например, школьники примут участие в тематических круглых столах, будут бороться за главный приз в конкурсе эмблем для проекта.

Пенсионеры смогут лучше следить за здоровьем, а дети – участвовать в круглых столах. Вот как работает проект «Здоровый город» в Старых Дорогах-4

Илья Лобачев, главный врач Стародорожского районного центра гигиены и эпидемиологии:
Самое важное – это работа с трудоспособным населением. Вот, мы взяли несколько школ работников. Мы акцент особый делаем на здоровье наших учителей. Это, я считаю, один из самых актуальных нынче вопросов, потому что все-таки от учителей многое зависит, в том числе для нашей молодежи. Поэтому мы будем заниматься в первую очередь ими, изучать, какие у них вредные факторы, сопутствующие заболевания.

Пенсионеры смогут лучше следить за здоровьем, а дети – участвовать в круглых столах. Вот как работает проект «Здоровый город» в Старых Дорогах-7

Для пенсионеров будут созданы пункты, где можно измерить давление, проверить уровень сахара в крови, проконсультироваться со специалистами. Итоги проекта подведут в 2024 году.

# Здоровье # общество # Илья Лобачев # Фотофакт

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