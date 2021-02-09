Пенсионеры смогут лучше следить за здоровьем, а дети – участвовать в круглых столах. Вот как работает проект «Здоровый город» в Старых Дорогах

Новости Беларуси. Стародорожский район присоединился к областному проекту «Здоровый город». Его цель – вдохновить людей спортом и правильным питанием, перейти на здоровый образ жизни, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Работать будут как с самыми маленькими жителями района, так и со взрослым населением. Например, школьники примут участие в тематических круглых столах, будут бороться за главный приз в конкурсе эмблем для проекта.

Илья Лобачев, главный врач Стародорожского районного центра гигиены и эпидемиологии:

Самое важное – это работа с трудоспособным населением. Вот, мы взяли несколько школ работников. Мы акцент особый делаем на здоровье наших учителей. Это, я считаю, один из самых актуальных нынче вопросов, потому что все-таки от учителей многое зависит, в том числе для нашей молодежи. Поэтому мы будем заниматься в первую очередь ими, изучать, какие у них вредные факторы, сопутствующие заболевания.