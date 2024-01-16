Беларусь и Россия разрабатывают комбинированные туры для китайцев

Две страны в одном путешествии. Беларусь и Россия готовят комбинированные туры для граждан КНР. Взаимное признание виз позволит привлечь большой поток китайских туристов в Минск и другие белорусские города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как рассказали в Министерстве спорта и туризма, таким образом возможно сделать привлекательнее белорусское направление для жителей Китая. К слову, именно так работают с ними представители туристической отрасли в Западной Европе. Совмещая в турах несколько городов и локаций, в Беларуси ставят цель увязать в единую систему, оцифровать и монетизировать наш богатый потенциал.