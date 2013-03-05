Около 100 минчанок в преддверии 8 Марта получили грамоты и благодарности из рук Николая Ладутько

Новости Беларуси. Теплые слова для дам. Столичный градоначальник поздравил сегодня заслуженных женщин с их праздником. В мероприятии приняли участие около 100 минчанок. Все они представительницы разных профессий: активистки общественных организаций, депутаты, многодетные мамы.

Женщинам вручили почетные грамоты и благодарности, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Татьяна Кравченко:

Это говорит прежде всего о том внимании, которое уделяет наше руководство именно многодетной матери.

Татьяна Адбул-Фатах:

Очень приятно, что нас не забывают, приглашают, поздравляют, уделяют нам внимание.

Татьяна Каленик:

Многодетные мамы, как правило, больше внимания уделяют своим семьям. И мы редко встречаемся вот так, чтобы поделиться и опытом, и настроением.