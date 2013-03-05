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Специальное подразделение дорожно-патрульной службы Беларуси «Стрела» отмечает 20-летие

05 марта 2013 17:48
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Новости Беларуси. Специальное подразделение дорожно-патрульной службы «Стрела» отмечает 5 марта юбилей. За 20 лет работы личный состав осуществил более 15 тысяч сопровождений и 60 эскортирований, раскрыл более 500 преступлений.

В честь праздничной даты Госавтоинспекция организовала концерт. Лучших сотрудников ДПС наградили почетными грамотами и нагрудными знаками, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Евгений Лапец, начальник службы профилактики и пропаганды безопасности дорожного движения специального подразделения ДПС «Стрела» МВД:
Передовую новую технику испытываем мы при несении службы, при выполнении спецмероприятий. Подразделение занимается не только сопровождением, но и выполняет любые поставленные Министерством внутренних дел задачи.

# Милиция Беларуси

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