Специальное подразделение дорожно-патрульной службы Беларуси «Стрела» отмечает 20-летие

Новости Беларуси. Специальное подразделение дорожно-патрульной службы «Стрела» отмечает 5 марта юбилей. За 20 лет работы личный состав осуществил более 15 тысяч сопровождений и 60 эскортирований, раскрыл более 500 преступлений.

В честь праздничной даты Госавтоинспекция организовала концерт. Лучших сотрудников ДПС наградили почетными грамотами и нагрудными знаками, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Евгений Лапец, начальник службы профилактики и пропаганды безопасности дорожного движения специального подразделения ДПС «Стрела» МВД:

Передовую новую технику испытываем мы при несении службы, при выполнении спецмероприятий. Подразделение занимается не только сопровождением, но и выполняет любые поставленные Министерством внутренних дел задачи.