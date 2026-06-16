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Пенсионер из Минска купил в «Санте» кофе и выиграл автомобиль

16 июня 2026 07:59
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Пенсионер из Минска купил в «Санте» кофе и выиграл автомобиль -1

Ольга Бурлакова, ведущая:
Сколько стоит новый автомобиль? А если я скажу, что он может обойтись по цене одной банки кофе? 

Илья Нечаев, ведущий:
На самом деле это не розыгрыш, а реальность. Минчанина Андрея Петровского можно поздравить. Мужчина купил баночку кофе на работу в магазине «Санта» и выиграл новый автомобиль. 

Пенсионер из Минска купил в «Санте» кофе и выиграл автомобиль -3

Андрей Петровский, г. Минск:
Здравствуйте. Зовут меня Петровский Андрей Александрович. Пенсионер, но работаю. 

Пенсионер из Минска купил в «Санте» кофе и выиграл автомобиль -5

– Сначала ключи от вашего автомобиля. Прошу, это ваше.
– В моей молодости таких ключей не было. Удивили, как говорится, порадовали. Впечатление было, что, может, розыгрыш какой-то. Может, вообще не туда попали.

Пенсионер из Минска купил в «Санте» кофе и выиграл автомобиль -7

– Вы стали обладателем новенького автомобиля.
– Я поражен, конечно, мне не верится. Как в сказке. Уже такой настрой, куда поедем. Красота, чудеса.

Пенсионер из Минска купил в «Санте» кофе и выиграл автомобиль -9

– Именно та баночка кофе, которая принесла вам победу в 27-м туре. Держите.
– Конечно, надо в магазин идти за нужными продуктами, а в «Санте» они есть. Поэтому надо играть, ходить, покупать.

*На правах рекламы. 

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