Пенсионер из Минска купил в «Санте» кофе и выиграл автомобиль
Ольга Бурлакова, ведущая:
Сколько стоит новый автомобиль? А если я скажу, что он может обойтись по цене одной банки кофе?
Илья Нечаев, ведущий:
На самом деле это не розыгрыш, а реальность. Минчанина Андрея Петровского можно поздравить. Мужчина купил баночку кофе на работу в магазине «Санта» и выиграл новый автомобиль.
Андрей Петровский, г. Минск:
Здравствуйте. Зовут меня Петровский Андрей Александрович. Пенсионер, но работаю.
– Сначала ключи от вашего автомобиля. Прошу, это ваше.
– В моей молодости таких ключей не было. Удивили, как говорится, порадовали. Впечатление было, что, может, розыгрыш какой-то. Может, вообще не туда попали.
– Вы стали обладателем новенького автомобиля.
– Я поражен, конечно, мне не верится. Как в сказке. Уже такой настрой, куда поедем. Красота, чудеса.
– Именно та баночка кофе, которая принесла вам победу в 27-м туре. Держите.
– Конечно, надо в магазин идти за нужными продуктами, а в «Санте» они есть. Поэтому надо играть, ходить, покупать.
*На правах рекламы.