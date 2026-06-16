Пенсионер из Минска купил в «Санте» кофе и выиграл автомобиль

Ольга Бурлакова, ведущая:

Сколько стоит новый автомобиль? А если я скажу, что он может обойтись по цене одной банки кофе?

Илья Нечаев, ведущий:

На самом деле это не розыгрыш, а реальность. Минчанина Андрея Петровского можно поздравить. Мужчина купил баночку кофе на работу в магазине «Санта» и выиграл новый автомобиль.