Пенсии, пособия, паспорта – что изменится для белорусов с 1 февраля?

Начнем с заботы о тех, кто на протяжении многих лет работал на благо страны. Средний размер повышения трудовых пенсий составит 10 %. Итоговая сумма будет зависеть от стажа, заработка, исходя из которого начислялась пенсия, а также доплат. Изменения коснутся и работающих пенсионеров, а это, к слову, каждый пятый белорус золотого возраста.

Уже завтра, 1 февраля, для белорусов наступят изменения, которые касаются социальной и финансовой сферы, а значит, каждого из нас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С первого дня самого короткого месяца зимы по традиции меняется размер бюджета прожиточного минимума, от которого «пляшут» и все остальные цифры. Давайте рассмотрим их подробнее.

Елена Гоморова, начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

В повышенном размере пенсии будут выплачены уже в феврале. Перерасчеты пенсий у нас проводятся с учетом возможностей средств бюджета Фонда социальной защиты населения. Конечно, мы производим оценку. У нас запланированы на этот год расходы бюджета фонда на выплату пенсий – порядка 31 млрд рублей.

В Беларуси около 2 миллионов 400 тысяч пенсионеров. На выплаты для них государство выделяет 9 % ВВП. Средний размер пенсии по возрасту в феврале составит 1070 рублей. Если сравнить цифру с аналогичным месяцем прошлого года, то рост составил почти 15 %. В этом году сумма впервые превысила отметку в 1000 рублей, в то время как в 2020-м она не превышала и 500 рублей. Иными словами, за пятилетку пенсии увеличились более чем в 2 раза.

Коснутся изменения всех: от мала до велика. Величина, которая напрямую зависит от бюджета прожиточного минимума, – единовременное пособие при рождении ребенка. Так, при появлении первого малыша полагается сумма в почти 5 тыс. рублей, второй и последующий ребенок вместе с радостью в семью принесет около 7 тысяч рублей. Но и на этом не все. Вырастут и пособия по уходу за детьми до 3 лет. На первого ребенка отведена сумма в 1000 рублей, на второго и последующих – около 1145 рублей, на ребенка-инвалида – 1286 рублей. Размеры пособий изменились на 7,4 %, и это не финальное повышение 2026-го. Следующий перерасчет будет с 1 августа.

Новации грядут и в бизнес-среде. Государственные субсидии на открытие собственного дела также увеличат. Зависеть они будут от вида деятельности и месторасположения. А вот ремесленникам и владельцам агроусадеб нужно будет вносить сбор больше, чем раньше, правда, разница незначительна – всего 3 рубля.

А теперь об изменениях без привязки к финансовой сфере. С 11 февраля, чтобы получить паспорт, мужчинам в возрасте от 18 до 27 лет нужна будет справка из военкомата. Особых сложностей это не создаст – получить документ можно будет в течение одного рабочего дня в военном комиссариате или органе государственной безопасности.