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В агрогородке Волынцы Верхнедвинского района на природный газ переведено около 150 квартир

04 ноября 2020 07:21
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Новости Беларуси. Агрогородок Волынцы Верхнедвинского района 4 ноября пополнит список газифицированных населенных пунктов в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В агрогородке Волынцы Верхнедвинского района на природный газ переведено около 150 квартир-1

На природный газ здесь уже переведено около полутора сотен квартир, а также два частных жилых дома. Городскими условиями в перспективе смогут пользоваться жители еще 150 домовладений.  

В агрогородке Волынцы Верхнедвинского района на природный газ переведено около 150 квартир-4

Важно отметить, что голубое топливо выведет на новый уровень и сельское хозяйство региона. Здесь планируют перевести на природный газ молочно-товарную ферму.  

# Экономика # общество # Фотофакт

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