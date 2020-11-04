В агрогородке Волынцы Верхнедвинского района на природный газ переведено около 150 квартир

Новости Беларуси. Агрогородок Волынцы Верхнедвинского района 4 ноября пополнит список газифицированных населенных пунктов в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На природный газ здесь уже переведено около полутора сотен квартир, а также два частных жилых дома. Городскими условиями в перспективе смогут пользоваться жители еще 150 домовладений.